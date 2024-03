Diwan Kig ar Farz Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer, vendredi 12 avril 2024.

Diwan Kig ar Farz Impasse du Lavoir Carhaix-Plouguer Finistère

Vente de Kig ha Farz à emporter concocté par Les Fumets de l’Arrée.

Réservez dès à présent,et au plus tard le mercredi 3 avril midi, sur le lien ci-dessous à droite.

La portion comprend farz, légumes, viande et soupe.

Les commandes seront à emporter le vendredi 12 Avril à la sortie de l’école entre 16h30 et 18h30.

Les bénéfices de ce repas permettront de financer des activités et animations ludiques pour les enfants de l’école. .

Début : 2024-04-12 16:30:00

fin : 2024-04-12 18:30:00

Impasse du Lavoir Ecole Diwan

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne kuzul.skol.karaez@gmail.com

