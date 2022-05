Diwan Express, 14 août 2022, .

Diwan Express

2022-08-14 10:00:00 – 2022-08-14 16:00:00

Running au profit de l’école Diwan de Saint-Pol-de-Léon.

Départ et arrivée au Port de Pempoul.

Parcours en bord de mer et dans l’estran.

Course nature route et chemin de 10km, trail marin de 15km et de 8,5km (support du challenge Trail du Léon), randonnée de 8km et courses enfants.

Inscriptions en ligne.

vanessaphilippe2005@yahoo.fr +33 6 63 60 52 09 http://www.klikego.com/

dernière mise à jour : 2022-05-10 par