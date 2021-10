Diwali – La fête des lumières Salles capitulaires,prieuré de La Charité,Cité du Mot, 3 novembre 2021, La Charité-sur-Loire.

Diwali – La fête des lumières

Salles capitulaires, prieuré de La Charité, Cité du Mot, le mercredi 3 novembre à 17:30

Pour terminer cette première journée, venez célébrer diwali, l’une des fêtes les plus importantes du calendrier hindou. Retrouvons-nous au prieuré à la nuit tombée pour admirer les bougies et photophores fabriqués dans les ateliers de l’ESC La Pépinière. N’hésitez pas à amener aussi vos lampes, lumières et bougies. Et comme le petit déjeuner sera déjà loin, vous pourrez à nouveau goûter plats et boissons insolites. Proposé par la Cité du Mot et l’ESC La Pépinière.

Gratuit – Accès Libre

Rassemblement participatif

Salles capitulaires,prieuré de La Charité,Cité du Mot 8 cour du chateau 58400 La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire Les Paradis Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T17:30:00 2021-11-03T19:00:00