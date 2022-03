Divorce – Liza Machover – Réseau LA NUÉE Manoir de l’Isle, 2 avril 2022, Livarot-Pays-d'Auge.

Divorce – Liza Machover – Réseau LA NUÉE

Manoir de l’Isle, le samedi 2 avril à 16:00

DIVORCE ou Les Cérémonies de la Vie – Partie 1 De Liza Machover – Cie Superfamilles Sortie de résidence publique le 2 avril à 16h au Manoir de L’isle Tarif 5€ Récolte de récits de divorces tous les jours de 18h à 19h au Bar “Le Parc” à Livarot Ce premier volet devait s’appeler “Mariage” et devait avoir lieu en janvier 2022. Mais pour des raisons sanitaires d’une part et contingentes à ma vie d’autres part, il s’appellera “Divorce” et aura lieu en mars 2022. – Tu es mariée ? – Oui. – Ah bon ?? – Oui je me suis faite marier par des marionnettistes il y a des années. – Tu vis toujours avec ton mari, ta femme ? – Non. Notre mariage n’a pas tenu comme on dit. – Qu’est-ce que tu fais là, seule, à Livarot ? – J’organise mon divorce. – Mais tu n’as pas ni de femme ni de mari. – Je sais. Mais si je ne divorce pas, je ne pourrais jamais me remarier. – Tu crois au mariage ? – Non. Mais mes grands-parents y croyaient. Dans la lignée de ses travaux précédents, Liza Machover brouille la frontière entre réalité et fiction et interroge les liens familiaux ainsi que les croyances et les rites qui y sont associés. Cette fois, elle s’essaie à une réflexion sur la rupture en organisant son divorce en public. Si vous avez divorcé n’hésitez pas à la contacter au 07.86.68.73.60 ou sur le mail [ciesuperfamilles@outllok.fr](mailto:ciesuperfamilles@outllok.fr), elle sera très heureuse d’écouter vos témoignages. Conception : Liza Machover Collaborations : Julien Moreau – Benjamin Möller – Claire Dantec – Alex Mesnil – Carolina Rebolledo-Vera Durée estimée : 1h Production : Superfamilles Avec le soutien de : l’OMAC Livarot, La Nuée, DRAC Normandie dans le cadre du dispositif “Pépinières d’artistes”

Entrée à 5€

Pièce de théâtre de la compagnie SuperFamilles autour du divorce

Manoir de l’Isle 68 rue Marcel Gambier LIVAROT 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T17:00:00