Murat-sur-Vèbre Centre d'interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre, Tarn Divinités muettes : visite et circuit commentés sur les statues-menhirs Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre Catégories d’évènement: Murat-sur-Vèbre

Tarn

Divinités muettes : visite et circuit commentés sur les statues-menhirs Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Murat-sur-Vèbre. Divinités muettes : visite et circuit commentés sur les statues-menhirs

Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs, le samedi 18 septembre à 14:30

A Murat-sur-Vèbre, accompagnés de Christelle, passeuse de mémoire à l’Office de Tourisme Monts & Lacs en Haut Languedoc,découvrez le Centre d’Interprétation des mégalithes levez (presque) tous les mystères des statues-menhirs! Vous y découvrirez la vie des Hommes et Femmes du Néolithique, premiers paysans et éleveurs de la fin de la Préhistoire et y admirerez une quinzaine de leurs œuvres de pierre (vraies ou copies). Puis, vous partirez en voiture découvrir les statues menhir les plus remarquables directement sur site! (chaussures de marche conseillées)

Sur inscription, visite limitée à 15 personnes, port du masque obligatoire à l’intérieur du musée

Découvrez tous les mystères des statues-menhirs ainsi que la vie des hommes et femmes du Néolithique, premiers paysans et éleveurs de la fin de la Préhistoire. Centre d’interprétation de la civilisation des statues-menhirs 81320 Murat-sur-Vèbre Murat-sur-Vèbre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Murat-sur-Vèbre, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre d'interprétation de la civilisation des statues-menhirs Adresse 81320 Murat-sur-Vèbre Ville Murat-sur-Vèbre lieuville Centre d'interprétation de la civilisation des statues-menhirs Murat-sur-Vèbre