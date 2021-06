Katzenthal Katzenthal 68230, Katzenthal DiVINes & Vous – à l’heure d’été Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: 68230

Katzenthal

DiVINes & Vous – à l’heure d’été Katzenthal, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Katzenthal. DiVINes & Vous – à l’heure d’été 2021-07-09 19:00:00 – 2021-07-09 22:00:00

Katzenthal Haut-Rhin Katzenthal EUR Le temps d’une soirée d’été, venez découvrir un spectacle inédit de la compagnie les Insupportés « Heure d’été ».

Entre coupé de dégustation de vins et de bouchées apéritives. Laissez-vous porter par cette superbe soirée, réunissant plusieurs domaines viticoles :

Aura Meyer, Anne-Caroline Bernhard, domaine Jean-Marc Bernhard, Katzenthal

et Nathalie Freyburger, domaine Marcel Freyburger, Ammerschwihr Superbe soirée spectacle rythmé par des dégustations, réunissant plusieurs domaines viticoles alsaciens. +33 3 89 27 16 50 Superbe soirée spectacle rythmé par des dégustations, réunissant plusieurs domaines viticoles alsaciens. Le temps d’une soirée d’été, venez découvrir un spectacle inédit de la compagnie les Insupportés « Heure d’été ».

Entre coupé de dégustation de vins et de bouchées apéritives. Laissez-vous porter par cette superbe soirée, réunissant plusieurs domaines viticoles :

Aura Meyer, Anne-Caroline Bernhard, domaine Jean-Marc Bernhard, Katzenthal

et Nathalie Freyburger, domaine Marcel Freyburger, Ammerschwihr

Détails Catégories d’évènement: 68230, Katzenthal Étiquettes évènement : Autres Lieu Katzenthal Adresse Ville Katzenthal lieuville 48.10798#7.28133