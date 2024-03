Divines Irrévérences – Spectacle Drag par La Queen Machine Blonde Venus Bordeaux Bordeaux, samedi 16 mars 2024.

De Paris à Bordeaux

Après son saut estival à Blonde Venus en 2023, la Queen Machine est ravie de revenir pour un nouveau show le 16 mars : Divines Irrévérences. Cette fois votre host with the most, vedette élancée à la hauteur de sa folie des grandeurs, Blanche Poubelle sera accompagnée de la céleste Jessica Triss et Sa Sainteté le Père Eustache pour une édition sacrément impertinente et percutante qui vous fera tressaillir de joie et d’allégresse. A travers des numéros de lipsync lyricomique, chant live de charmeur et burlesque rocambolesque ces artistes drag endiablés vous mettront aux anges.

LA QUEEN MACHINE

La Queen Machine est le premier show drag de Paris extra-muros (et extra tout court), devenu un rendez-vous mensuel incontournable de Pantin.

Animé par la Golden Girl pantinoise Blanche Poubelle, ce patchwork pailleté réunit drag queens, drag kings, artistes et performers queer pour vous réchauffer le coeur, égayer l’esprit et qui sait quoi d’autre avec des numéros de lipsync, chant, danse et performance tour à tour drôles, touchants et engagés.

Infos pratiques

Sur billetterie : attention, jauge limitée

Ouverture des portes 19h – Début du spectacle 20h30

Merci de vous présenter 30 minutes avant le début du spectacle pour le bon déroulé de la soirée

Bar & restauration sur place

Blonde Venus Bordeaux Cours Henri Brunet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

