DIVINES CREATURES de Marc Le Clanche Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France, 1 mars 2023, Paris. Du mercredi 01 mars 2023 au jeudi 30 mars 2023

expo photos : DIVINES CREATURES de Marc Le Clanche En capturant le moment magique de la transformation en créatures divines, Marc Le Clanche cherche à immortaliser ces instants de grâce et de poésie. De l’autre côté du miroir, derrière le strass et les paillettes, bien loin du show et plus intéressant que la performance elle-même, se dessinent alors des personnalités fragiles et sensibles faites de fêlures et de blessures … Avec pudeur, et sans voyeurisme, une rencontre qui nous plonge dans leur intimité pour changer les regards et nous toucher en plein cœur. Vernissage le 3 mars à 19h00 Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France 63 Rue Beaubourg, 75003 Paris, France 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

