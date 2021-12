Metz Médiathèque L'Agora Metz, Moselle Divines, cartomancie amoureuse Médiathèque L’Agora Metz Catégories d’évènement: Metz

Médiathèque L’Agora, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Venez vous faire conter la bonne aventure par la dame de cœur en personne ! Choisissez une carte… Passion coquine, idylle romantique, coup de foudre ou conte de fées ? De sa robe à tiroirs votre avenir sentimental va surgir sous la forme de petites histoires illustrées, drôles, tendres ou loufoques. Par la compagnie Moska

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

