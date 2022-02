Div’Industrie : comment se diversifier vers les dispositifs médicaux Théatre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vous souhaitez diversifier votre production. Vous vous intéressez aux dispositifs médicaux ? Notre conférence du 3 mars prochain est organisé pour vous. Le cluster régional ALLIS-NA vous présentera les potentialités du marché et l’AFNOR évoquera la réglementation et les processus de certification. En 3 heures, un balayage complet de ce marché.

A destination des acteurs économiques de Grand Châtellerault, Inscription obligatoire

Div’Industrie, le rendez-vous des industriels de Nouvelle Aquitaine qui souhaitent se réinventer et rebondir. Théatre Blossac 80 boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

