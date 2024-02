« Divin Poulet » | Festival d’Art lyrique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Une comédie lyrique de Robert Valbon, d’après le roman d’Alexis Legayet

Incarné en poulet, Dieu revient sur Terre pour sauver les bêtes de

l’industrie agro-alimentaire. Comment un simple poulet parviendra-t-il à

convaincre l’humanité de changer son rapport aux animaux ?

Le premier acte suit la geste du poulet Denis, depuis la conversion de ses apôtres jusqu’à la mise en broche.

La seconde partie dévoile le combat de Jordan, son premier apôtre, afin que s’incarne la parole de Denis dans la Loi des hommes.

La compagnie et l’orchestre :

– La compagnie ATP, implantée à Argenteuil depuis 25 ans, crée des spectacles théâtraux et musicaux, amateurs et professionnels.

– L’ Orchestre de chambre d’Île-de-France, fondé par Jean-Walter Audoli,

promeut la création d’oeuvres de musique de notre temps,

instrumentales, lyriques et scéniques.

Divin Poulet est l’adaptation à la scène du roman d’Alexis Legayet : “Dieu-Denis ou le divin poulet”.

Version de concert avec l’ Orchestre de chambre d’Île-de-France

Direction musicale : Jean-Walter Audoli

Distribution : les solistes : Alice Duport-Percier, Catherine Manandaza,

Zoé Fouray, Sarah Lazerges, Jean-François Chiama, Léo Muscat,

Vincent-Arnaud Gautier, Félix Merle

Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

CPA Mado Robin