Ouverture atelier galerie Divin Bazar 27 mars – 2 avril Divin Bazar

Nous proposons une exposition et des ateliers de pratique artistique pour tout public, gratuit de 14h à 18h.

Nous proposerons sur demande également des démonstrations.

Accès de l’atelier et de la galerie possible pour les fauteuils roulants, toilettes non équipées pour les fauteuils. Nous recevons tous les publics y compris les publics en situation de handicap visuel, mental et moteur. Les personnes âgées sont les bienvenues ainsi que les familles.

Il y a possibilité de se garer tout près de l’atelier.

Les animaux ne sont pas acceptés dans la galerie.

Divin Bazar 28 boulevard du nord 31220 Martres Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

poterie modelage

fred Noiret