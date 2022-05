Divés Trad Centre Baudrit,Lons (64)

Soirée Divés Trad à Lons Accueil dès 19h15. 19h30 : Initiation aux danses de bal folk/trad d’ici et d’ailleurs (Gilles, Sylvie, Thierry, Fabienne) 20h30 : bal folk à fond ! Scène ouverte pour tou.te.s les musicien-ne-s toute la soirée ! Horaires : 19h15 -MinuitLieu : Centre social Maurice Baudrit, Salle 142, avenue de Pau64140 LONS Organisé par Tiss’liens 64 en partenariat avec l’association Lons Accueil *source : événement [Divés Trad](https://agendatrad.org/e/36201) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Tiss’liens 64 Centre Baudrit,Lons (64) 42, Avenue de Pau Centre Baudrit, 64140 Lons, France

