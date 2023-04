Marché du Bien-être Place de la République, 21 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Les professionnels du bien-être sont à votre écoute lors d’ateliers, de séances de découverte et de conférences thématiques. Au programme : naturopathie, réflexologie, yoga, méditation olfactive, massages… L’occasion également de rencontrer des stands de producteurs locaux !.

2023-07-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-21 19:00:00. .

Place de la République

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Wellness professionals are at your disposal for workshops, discovery sessions and thematic conferences. On the program: naturopathy, reflexology, yoga, olfactory meditation, massages… It’s also an opportunity to shop at local producers’ stands!

Profesionales del bienestar a su escucha durante talleres, sesiones de descubrimiento y conferencias temáticas. En el programa: naturopatía, reflexología, yoga, meditación olfativa, masajes.. También es una oportunidad para conocer los stands de los productores locales

In Workshops, Schnupperkursen und thematischen Konferenzen stehen Ihnen Fachleute aus dem Bereich Wellness zur Verfügung. Auf dem Programm stehen: Naturheilkunde, Reflexologie, Yoga, Duftmeditation, Massagen? Sie haben auch die Gelegenheit, Stände lokaler Produzenten zu besuchen!

