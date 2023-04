Fête Nationale Dans toute la ville, 14 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

À l’occasion de la Fête Nationale, profitez de la cérémonie officielle et des festivités : feu d’artifice, bal populaire, retraite aux flambeaux et lampions seront au rendez-vous !

21h30 : distribution des lampions et départ de la retraite aux flambeaux depuis le Parc André Lenormand

23h : feu d’artifice tiré depuis Port Guillaume.

Dans toute la ville

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Contemplate the sky illuminated with sparkling colors and its reflections in the water! Torchlight procession with distribution of lanterns at 9:30 pm and departure at 10 pm, fireworks at 11 pm.

Con motivo de la Fiesta Nacional, disfrute de la ceremonia oficial y de los festejos: fuegos artificiales, baile popular, desfile de antorchas y farolillos estarán a la orden del día

21.30 h: reparto de farolillos y salida del desfile de antorchas desde el parque André Lenormand

23.00 h: fuegos artificiales desde Port Guillaume

Anlässlich des Nationalfeiertags können Sie die offizielle Zeremonie und die Festlichkeiten genießen: Feuerwerk, Volksball, Fackelzug und Lampions sind mit von der Partie!

21.30 Uhr: Verteilung der Lampions und Start des Fackelzugs vom Parc André Lenormand aus

23 Uhr: Feuerwerk von Port Guillaume aus

