RéciDives, Festival de marionnettes et de formes animées Centre ville, 12 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Le Festival de marionnettes et formes animées revient pour sa 37è édition ! Au programme une diversité de formes et de techniques, des créations visuelles, des inspirations d’ici et d’ailleurs, des artistes reconnus ainsi que des découvertes. Mais aussi, des expositions, des projections, des rencontres avec les artistes et des ateliers enfants-parents..

Centre ville

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



All aspects of puppeteering will be honoured at the RéciDives puppet festival.

Seventeen shows by French and foreign artists are on the agenda in Dive-sur-Mer’s many venues and in the street – entertainment for all ages, from toddlers to adults.

El Festival de Títeres y Formas Animadas regresa en su 37ª edición En el programa: diversidad de formas y técnicas, creaciones visuales, inspiraciones de aquí y de allá, artistas reconocidos y descubrimientos. Pero también, exposiciones, proyecciones, encuentros con los artistas y talleres para niños y padres.

Das Festival für Marionetten und animierte Formen findet zum 37. Mal statt! Auf dem Programm stehen eine Vielfalt an Formen und Techniken, visuelle Kreationen, Inspirationen von hier und anderswo, bekannte Künstler und Entdecker. Außerdem gibt es Ausstellungen, Filmvorführungen, Treffen mit Künstlern und Workshops für Kinder und Eltern.

