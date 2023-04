Dives-sur-Mer, du Moyen-Âge à la Belle Époque 2 rue d’Hastings, 11 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Visitez Dives-sur-Mer dont l’histoire est marquée par l’épopée de Guillaume le Conquérant. Du village d’art à la mairie en passant par l’église et les halles, découvrez la ville à différentes époques ! Inscription obligatoire..

2023-07-11 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-11 . .

2 rue d’Hastings Départ de l’office de tourisme

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Visit Dives-sur-Mer whose history is marked by the epic of William the Conqueror. From the art village to the town hall, passing by the church and the covered market, discover the town at different times! Registration required.

Visite Dives-sur-Mer, cuya historia está marcada por la epopeya de Guillermo el Conquistador. Desde el pueblo del arte hasta el ayuntamiento, pasando por la iglesia y el mercado, ¡descubra la ciudad en diferentes momentos! Es necesario inscribirse.

Besuchen Sie Dives-sur-Mer, dessen Geschichte durch das Epos von Wilhelm dem Eroberer geprägt wurde. Vom Kunstdorf über die Kirche und die Markthallen bis hin zum Rathaus: Entdecken Sie die Stadt in verschiedenen Epochen! Anmeldung erforderlich.

