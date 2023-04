Vide-greniers Avenue des Résistants, 25 juin 2023, Dives-sur-Mer.

Venez chiner au Ranch à l’occasion de ce vide-greniers organisé par le Rétro-Musée de Pompiers Rosalie..

2023-06-25 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Avenue des Résistants Le Ranch

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Come to the Ranch to bargain at this garage sale organized by the Rosalie Firemen Retro-Museum!

Ven al Rancho a regatear en esta venta de garaje organizada por el Retro-Museo de los Bomberos de Rosalie.

Kommen Sie auf die Ranch und stöbern Sie bei diesem vom Feuerwehr-Retro-Museum Rosalie organisierten Flohmarkt.

