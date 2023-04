Fête de la musique Place de la République, 21 juin 2023, Dives-sur-Mer.

Groupe de rock et DJ seront présents à Dives-sur-Mer pour fêter la musique !

18h30 : The old spices, groupe de rock

21h : DJ l’Amnesia.

Place de la République

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Three groups of musicians will be present in Dives-sur-Mer to celebrate music!

5pm : Duo of guitar and singing

6:30 pm : The old spices group

9pm : DJ l’Amnesia

¡Banda de rock y DJ estarán presentes en Dives-sur-Mer para celebrar la música!

18h30: Las viejas especias, banda de rock

21.00 h: DJ l’Amnesia

Rockband und DJs werden in Dives-sur-Mer anwesend sein, um die Musik zu feiern!

18:30 Uhr: The old spices, Rockband

21 Uhr: DJ l’Amnesia

