Soirée de présentation du festival RéciDives Beffroi, 8 juin 2023, Dives-sur-Mer.

Le Sablier présentera la programmation de la 37ème édition de RéciDives, Festival de théâtre de marionnettes & formes animées.

Cette présentation sera suivie d’un spectacle de cirque, danse et marionnette..

2023-06-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-08 . .

Beffroi Esplanade Francis Giffard

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Le Sablier will present the program of the 37th edition of RéciDives, Festival of puppet theater & animated forms.

This presentation will be followed by a circus, dance and puppet show.

Le Sablier presentará el programa de la 37ª edición de RéciDives, Festival de teatro de marionetas y formas animadas.

Esta presentación irá seguida de un espectáculo de circo, danza y marionetas.

Le Sablier wird das Programm der 37. Ausgabe von RéciDives, Festival für Puppentheater & animierte Formen, vorstellen.

Im Anschluss an diese Präsentation findet eine Zirkus-, Tanz- und Marionettenaufführung statt.

