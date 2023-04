Maison bleue de da Costa Dives-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Maison bleue de da Costa, 13 mai 2023, Dives-sur-Mer

2023-05-13 21:00:00 – 23:00:00

Calvados . Illuminations aux bougies de la maison bleue de da Costa, œuvre d’art brut avec monuments d’inspiration religieuse, réalisée par un ouvrier portugais à partir de 1957. Illuminations aux bougies de la maison bleue de da Costa, œuvre d’art brut avec monuments d’inspiration religieuse, réalisée par un ouvrier portugais à partir de 1957. +33 2 31 28 12 50 Dives-sur-Mer

