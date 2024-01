Les Médiévales de Guillaume Dives-sur-Mer, samedi 24 août 2024.

Les Médiévales de Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-08-24

fin : 2024-08-25

La ville remonte le temps et se met à l’heure de Guillaume le Conquérant ! Et le programme s’annonce riche entre reconstitutions de campements, spectacles, initiations, jeux pour enfants, marchés artisanaux et concerts, l’esprit du Duc de Normandie sera bel et bien de retour à Dives-sur-Mer !

Programme et détails à venir.

Dans toute la ville

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



