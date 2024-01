Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer, samedi 3 août 2024.

Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-03

Suivez les processions et parades en l’honneur de la mer et des marins, participez à de nombreuses animations et découvrez les produits des exposants.

Programme et détails à venir.

Suivez les processions et parades en l’honneur de la mer et des marins, participez à de nombreuses animations et découvrez les produits des exposants.

Programme et détails à venir.

.

Port Guillaume

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



L’événement Fête de la Mer de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-21 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge