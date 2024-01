Visite du chantier du spectacle « Le temps des cendres » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer, mercredi 21 février 2024.

Visite du chantier du spectacle « Le temps des cendres » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:00:00

fin : 2024-02-21 20:00:00

La Cie Silence&Songe, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Le temps des cendres » de Camille Hamel : une fresque musicale et magique pour sublimer les blessures de l’enfance. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert.

La Cie Silence&Songe, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Le temps des cendres » de Camille Hamel : une fresque musicale et magique pour sublimer les blessures de l’enfance. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert.

.

Rue de l’Avenir Le Beffroi

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie contact@le-sablier.org



L’événement Visite du chantier du spectacle « Le temps des cendres » Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge