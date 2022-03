Divertissements nocturnes à la cour de Sceaux Musée du Domaine départemental de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

Divertissements nocturnes à la cour de Sceaux Musée du Domaine départemental de Sceaux, 14 mai 2022, Sceaux. Divertissements nocturnes à la cour de Sceaux

Musée du Domaine départemental de Sceaux, le samedi 14 mai à 21:00

Le Domaine départemental de Sceaux dévoile à la tombée de la nuit des installations mystérieuses utilisant plusieurs dispositifs de projection d’images originaux, la compagnie les Rémouleurs transforment les façades et les arbres en tableaux étonnants. Un parcours lumineux vous guide vers le château où vous devinerez à travers ses fenêtres, les nombreux invités de la cour de Sceaux. Au gré de la déambulation, les arbres se transforment en d’étranges anamorphoses et vous mènent jusqu’à l’Orangerie transformée en un cabinet de curiosités scientifiques. Vous y découvrirez d’étonnantes machines : le Cyclope, appareil de projection dérivée des fantasmagories du XVIIIe siècle, le miroir liquide de 2,5 mètres de hauteur telle une immense bulle de savon. Entrée uniquement par la grille d’honneur Projections d’ombres et machines optiques Musée du Domaine départemental de Sceaux 8 avenue Claude Perrault 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Musée du Domaine départemental de Sceaux Adresse 8 avenue Claude Perrault 92330 Sceaux Ville Sceaux lieuville Musée du Domaine départemental de Sceaux Sceaux Departement Hauts-de-Seine

Musée du Domaine départemental de Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Divertissements nocturnes à la cour de Sceaux Musée du Domaine départemental de Sceaux 2022-05-14 was last modified: by Divertissements nocturnes à la cour de Sceaux Musée du Domaine départemental de Sceaux Musée du Domaine départemental de Sceaux 14 mai 2022 Musée du Domaine départemental de Sceaux Sceaux Sceaux

Sceaux Hauts-de-Seine