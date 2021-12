Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Divertir et informer les enfants Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Retrouvez pêle-mêle des ressources gratuites repérées par l'œil avisé des bibliothécaires jeunesse de Toulouse ! Lire et écouter : © Flammarion Jeunesse https://www.flammarion-jeunesse.fr/Actualites/Les-Histoires-du-Pere-Castor-a-ecouter?fbclid=IwAR2vzBWRGtSWS6RIeCr081QnIe5I6s5obcGe46oun9wcEbN4SykWbL_c27g 10 épisodes pour attendre Noël : « le confin des contes » https://www.francebleu.fr/emissions/podcast-le-confin-des-contes-de-nicolas-turon https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr/pages/la-biblimobile http://conter.lagrandeoreille.com/category/audio_partage/ https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire https://www.franceculture.fr/emissions/les-histoires-du-pince-oreille https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes/ https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli https://www.radiopommedapi.com/ https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ https://www.arteradio.com/serie/guillemette https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter https://soundcloud.com/ecole-des-loisirs https://www.franceculture.fr/emissions/harry-potter-ecole-des-sorciers https://www.petitsmo.fr/gazette/histoire-du-petit-serpent Regarder : © Matthieu Sylvander et Perceval Barrier https://www.youtube.com/watch?v=p-ZYbwHWuh8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31WFpxY3prN1D3vzXYnLOq5eisVp_5uon5hj5OvstuzcKgRHNY5vBfrx0 https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html https://vimeo.com/412769191/938553c9a2?fbclid=IwAR2BQwvZ6Rpcf0r-fG7RjEtQtKYfpYri3QsEsy1FtiSBTqTW9BEqXy2j6qA https://www.youtube.com/playlist?list=PL7eLsxQrsg-5XomfLKJsXuPg9qSYcG30a https://film-animation.fr/ https://animationland.fr/ Fabriquer et créer : https://www.museum.toulouse.fr/ https://www.maison-georges.com/modules/tmt_bonus/pdfs/_georges_le_paper_toy_maneki_neko.pdf https://www.soledadbravi.com/apprendre-a-dessiner https://www.palaisdetokyo.com/en/node/3998 https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/05/04/fais-ton-etang-avec-des-fleurs-qui-s-ouvrent-toutes-seules_1786943 https://revuedada.fr/ateliers-enfants/ https://lexpoideale.com/fr/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLIghBuyKTEvNhGQR5KooxvEcoWS_fYjeB https://www.dargaud.com/actualites/atelier-jeunesse-des-activites-pour-vos-enfants-photo https://www.maison-georges.com/bonus Découvrir : https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/tag/mon-oeil Pour les plus grands : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/ https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

