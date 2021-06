Divertimento Théâtre antique, 28 juin 2021-28 juin 2021, Arles.

Théâtre antique, le lundi 28 juin à 21:15

un spectacle unique présenté par le JBA jeune ballet Arlesien et Philippe Solano Danseur, danseur soliste au Ballet du Capitole de Toulouse avec la participation exceptionnelle de Natalia de Froberville Danseuse Etoile. Une opportunité exceptionnelle de découvrir le travail du JBA sur du répertoire classique, contemporain et jazz rassemblé sous le nom « Divertimento » et une oeuvre chorégraphique : Three W.O.A.L interprétée par des danseuses du Capitole de Toulouse et Philippe Solano et avec la participation exceptionnelle de Natalia de Froberville Danseuse Étoile. Réservation par téléphone, 06 38 26 62 54 Achat sur le site Internet de l’office du tourisme de la ville d’Arles arlestourisme.com à partir du 13 juin.

Prix du billet : 16€

Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



