Diversité n’est pas adversité : OSONS LA FRATERNITÉ Cinéma EDEN, 22 mars 2022, Romilly-sur-Seine.

Cinéma EDEN, le mardi 22 mars à 14:00

A travers la diffusion d’un film, il s’agit d’amener les jeunes (et moins jeunes) à s’interroger sur leur propre perception du racisme et de l’antisémitisme, sur ce qui peut fonder leurs connaissances et leurs croyances ; Les aider à dépasser les fausse évidences pour aller vers le VIVRE ET FAIRE ensemble, par la connaissance et la reconnaissance réciproque. _Apporter aux jeunes (et moins jeunes) des éléments de réflexion pour appréhender la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’intolérance._ _- Lutter contre les préjugés et les stéréotypes ;_ _- Reconnaitre la richesse de la diversité humaine et culturelle ;_ _- Tolérance et enrichissement mutuel ;_ _- Prévenir la théorie du complot ;_

Entrée libre

Projection d’un court-métrage suivi d’un débat animé par Edris ABDEL SAYED sociologue

Cinéma EDEN 64 RUE GAMBETTA 10100 ROMILLY SUR SEINE Romilly-sur-Seine Aube



2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T16:30:00