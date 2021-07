Paris Level 256 , Paris&co Paris Diversité et inclusion dans le jeu vidéo Level 256 | Paris&co Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’association Game’Her fait partie des lauréats de l’appel à projet #ParisENVIES initié par la ville de Paris et Level256. Pour l’occasion, Game’Her animera la Maison de l’Esport les 2 et 3 août en organisant des conférences autour du jeu vidéo et de l’esport. Game’Her est une association créée en août 2017 ayant pour but d’offrir des perspectives à la diversité dans le monde du jeu vidéo. Nous mettons non seulement en valeur les femmes, mais chacun individuellement. C’est ainsi que nous entendons soutenir ceux qui cherchent à défendre ces valeurs. La tolérance, la bonne entente et le travail sur soi sont l’affaire de tous, au quotidien. Ce sont les principes avec lesquels nous souhaitons participer pleinement à travers des actions de communication, des événements et plus encore. Rendez-vous le lundi 2 août de 19h00 à 22h30 pour assister à une conférence sur le thème « Diversité et inclusion dans le jeu vidéo ». Présentation de l’association

Petit quizz d’introduction

Diversité et inclusion, qu’est-ce que c’est ?

En quoi est-ce important dans le jeu vidéo ?

Comment rendre l’industrie vidéoludique plus inclusive ?

Rendez-vous le lundi 2 août de 19h00 à 22h30 pour assister à une conférence sur le thème « Diversité et inclusion dans le jeu vidéo ». Des goodies exclusifs à l'événement seront également proposés à la vente.

