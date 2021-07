Diversité du patrimoine protestant Temple protestant, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chambéry.

Diversité du patrimoine protestant

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple protestant

L’EPUdS (Église Protestante Unie de Savoie) ouvrira a les portes de son temple (14 rue de la banque à Chambéry) au public samedi et dimanche. Des panneaux sur le protestantisme sont exposés et permettent de faire connaître ce qu’il est et fait en Savoie. Une conférence sera donnée le dimanche après- midi sur le thème « diversité du patrimoine protestant ». La France, état laïc, par sa loi de 1905 entretien des relations avec les représentants des diverses religions : catholique, orthodoxe, musulmane, protestante, israélite, et bouddhiste. Le protestantisme religion minoritaire reste souvent difficile à cerner par la diversité de son patrimoine. Les mot « protestants » et « Réforme » sont apparus au 16e siècle en Allemagne avec le moine Martin Luther en protestation, contestation au catholicisme romain. Mais protester veut aussi dire témoigner d’une foi, de valeurs éthiques. Au cours de ses 500 ans d’existence le protestantisme a présenté des visages divers, initiés souvent par des réformateurs. Les noms les plus connus sont Luther, Calvin, Zwingli mais aussi Menno Simmons. Ils donneront les courants luthériens, réformés presbytériens ou anabaptistes. L’anglicanisme en Angleterre apparaîtra grâce à son roi Henri VIII. De ces courants historiques qui vont évoluer, apparaîtront des courants comme le baptisme, le pentecôtisme, le méthodisme Au 19e avec un mouvement de « Réveil » de la foi, les sensibilités vont diverger et l’on aura des « Évangéliques » à distinguer des « Libéraux ». Chacun a ses spécificités qui peuvent évoluer mais tous ont des caractéristiques du protestantisme : attachement à la Bible, nourritures de la foi, même si les façons de lire d’interpréter peuvent diverger. De même l’attachement à la figure centrale du Christ médiateur entre Dieu et le reste du monde. Ensuite le rejet d’un gouvernement hiérarchisé de l’Église. Enfin la relation profondément existentielle de l’être humain à Dieu. Ils diffèrent dans leur rapport à la modernité, la priorité donnée à leurs actions de témoignage, d’éducation, de solidarité, des points théologiques plus ou moins développés. Tout cela constitue une richesse patrimoniale considérable.

Entrée libre

Voici 2 journées portes ouvertes au temple de Chambéry pour découvrir le monde protestant et la diversité de son patrimoine illustrés par une exposition permanente et à 16 heures par un exposé.

Temple protestant 14 rue de la Banque – 73000 Chambéry Chambéry Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T20:00:00