LA CHASSE AU LUTIN FARCEUR DE NOËL Diverses rues du Centre-Ville de Béziers Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À la manière d’un calendrier de l’Avent, trouvez le lutin farceur pour gagner des Francs Biterrois! Chaque jour, un magasin du centre-ville exposera dans sa vitrine le lutin farceur. Une fois trouvé, RDV à l’Office de Tourisme en face de l’Hôtel de Ville pour remporter votre gain! Il n’y aura qu’un gagnant par jour et une seule participation par personne..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-24 13:00:00. .

Diverses rues du Centre-Ville de Béziers

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Like an Advent calendar, find the prankster leprechaun to win Biterrois Francs! Each day, a store in the town center will display the prankster in its window. Once found, go to the Tourist Office opposite the Town Hall to win your prize! There will be only one winner per day, and only one entry per person.

Como en un calendario de Adviento, ¡encuentra al duende bromista para ganar Biterrois Francs! Cada día, una tienda del centro de la ciudad expondrá al duende bromista en su escaparate. Una vez que lo hayas encontrado, dirígete a la Oficina de Turismo, frente al Ayuntamiento, para ganar tu premio Sólo habrá un ganador por día y una participación por persona.

Finden Sie wie in einem Adventskalender den Kobold, um Biterrois-Francs zu gewinnen! Jeden Tag wird ein Geschäft im Stadtzentrum den Kobold in seinem Schaufenster ausstellen. Wenn Sie ihn gefunden haben, begeben Sie sich zum Office de Tourisme gegenüber dem Rathaus, um Ihren Gewinn zu gewinnen! Es gibt nur einen Gewinner pro Tag und nur eine Teilnahme pro Person.

