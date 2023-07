FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – À TRAVERS LA VILLE Diverses rues du Centre-Ville Béziers, 11 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Tout au long de la journée, les bandas et les penas investissent les rues du centre-ville pour vous mettre dans l’ambiance festive de la Féria de Béziers !.

2023-07-11 fin : 2023-07-15 . .

Diverses rues du Centre-Ville

Béziers 34500 Hérault Occitanie



All day long, bandas and penas take over the streets of the city center to get you in the festive mood of the Féria de Béziers!

Durante todo el día, bandas y penas tomarán las calles del centro de la ciudad para animar el ambiente festivo de la Féria de Béziers

Den ganzen Tag über erobern die Bandas und Penas die Straßen des Stadtzentrums, um Sie in die festliche Stimmung der Féria de Béziers zu versetzen!

Mise à jour le 2023-07-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE