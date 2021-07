Montreuil Théâtre de verdure de la girandole Montreuil, Seine-Saint-Denis Divers spectacles au Théâtre de verdure la Girandole Théâtre de verdure de la girandole Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Pour le samedi : Yas Slam Word / Slam, Félix / Magie, Un jour de fête / Cie La Girandole / 4 histoires en déambulation et en fanfare “Continuer toujours tout droit” / Cie Bang! / Clown Danse, “Pinocchio” / Cie Les Anthropologues /Histoires en déambulation, “Les moules à facettes” / Collectif La Yeuzz / clown en déambulation, “Stéphane Deraddi” / Concert, DJxDjette Mamoussa. Pour le dimanche : Paname Beatbox, félix / Magie, Un jour de fête / Cie La Girandole / 4 histoires en déambulation et en fanfare, “Les gardiens” / Cie Les Anthropologues / déambulation, “Rien à cirer” / Collectif la yeuzz / théâtre clown, DJ.

Entrée Libre

