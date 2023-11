Soirée vénitienne Divers lieux, voir programme Martigues, 6 juillet 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

La soirée vénitienne à Martigues est l’évènement incontournable de l’été ! Il s’agit de l’une des quatre grandes fêtes à ne pas manquer. Profitez de spectacles sur les canaux et l’étang de Berre.. Familles

2024-07-06 21:00:00 fin : 2024-07-06 00:00:00. .

Divers lieux, voir programme En centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Venetian evening in Martigues is the unmissable event of the summer! This is one of the four major festivals not to be missed. Enjoy shows on the canals and the Etang de Berre.

¡La velada veneciana en Martigues es la cita ineludible del verano! Este es uno de los cuatro festivales principales que no debe perderse. Disfruta de espectáculos en los canales y el Etang de Berre.

Der venezianische Abend in Martigues ist das unverzichtbare Ereignis des Sommers! Dies ist eines der vier großen Festivals, die man nicht verpassen sollte. Genießen Sie Shows auf den Kanälen und dem Etang de Berre.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme de Martigues