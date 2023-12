Grande parade de Noël : La porte des étoiles Divers lieux, voir programme Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Son et lumière, déambulation et spectacle de feu !

Dimanche 17 décembre 2023, de 17h à 18h30, vous avez rendez-vous en centre-ville de Martigues pour une grande parade de Noël intitulée « La Porte des Etoiles ».. Familles

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 18:30:00. .

Divers lieux, voir programme En centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sound and light show, street parade and fire show!

On Sunday 17 December 2023, from 5pm to 6.30pm, Martigues town centre will be the setting for a huge Christmas parade entitled « La Porte des Etoiles ».

Espectáculo de luz y sonido, desfile callejero y espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo 17 de diciembre de 2023, de 17:00 a 18:30, el centro de Martigues será el escenario de un gran desfile navideño titulado « La Porte des Etoiles ».

Ton- und Lichtshow, Umzug und Feuershow!

Am Sonntag, den 17. Dezember 2023, treffen Sie sich von 17.00 bis 18.30 Uhr in der Innenstadt von Martigues zu einer großen Weihnachtsparade mit dem Titel « La Porte des Etoiles » (Das Sternentor).

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Martigues