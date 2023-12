Noël à Martigues Divers lieux, voir programme Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Fêtes sont là ! En cette période magique des fêtes de fin d’année, Martigues vous offre de nombreuses animations et activités gratuites dans les trois quartiers du centre-ville. Découvrez votre programme de Noël.. Familles

2023-12-14 fin : 2023-12-30 . .

Divers lieux, voir programme En centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The holidays are here! During this magical end-of-year holiday season, Martigues offers you many free events and activities in the three districts of the city center. Discover your Christmas program.

¡Las vacaciones están aquí! Durante estas mágicas fiestas de fin de año, Martigues le ofrece numerosos eventos y actividades gratuitas en los tres distritos del centro de la ciudad. Descubre tu programa de Navidad.

Die Feiertage sind da! Während dieser magischen Ferienzeit zum Jahresende bietet Ihnen Martigues viele kostenlose Veranstaltungen und Aktivitäten in den drei Bezirken der Innenstadt. Entdecken Sie Ihr Weihnachtsprogramm.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Martigues