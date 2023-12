Noël dans les quartiers de Martigues Divers lieux, voir programme Martigues, 4 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Du 5 au 22 décembre 2023, la féérie de Noël sera présente aussi dans tous les quartiers de Martigues, avec des déambulations, spectacles, goûters de Noël, bals, ateliers…

Renseignements auprès des Centres sociaux et Maisons de quartier.. Familles

2023-12-05 fin : 2023-12-22 . .

Divers lieux, voir programme L’ensemble des quartiers de la ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 5 to 22 December 2023, all the neighbourhoods of Martigues will be alive with the festive spirit of Christmas, with strolls, shows, Christmas snacks, dances and workshops…

For more information, contact the Social Centres and Neighbourhood Centres.

Del 5 al 22 de diciembre de 2023, todos los barrios de Martigues se animarán con el espíritu festivo de la Navidad, con paseos, espectáculos, meriendas navideñas, bailes y talleres…

Para más información, póngase en contacto con los Centros Sociales y los Centros de Barrio.

Vom 5. bis 22. Dezember 2023 wird der Weihnachtszauber auch in allen Stadtvierteln von Martigues zu spüren sein, mit Umzügen, Aufführungen, Weihnachtsimbissen, Bällen, Workshops usw.

Informationen bei den Sozialzentren und Stadtteilhäusern (Maisons de quartier).

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Martigues