Le chemin des crèches à Martigues Divers lieux, voir programme Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les crèches provençales sont visibles dans les trois églises de Martigues : Saint-Louis d’Anjou à Ferrières, La Madeleine à l’île et Saint Genest à Jonquières..

2023-12-01 08:00:00 fin : 2024-01-31 18:00:00. .

Provencal cribs are visible in the three churches of Martigues: Saint-Louis d’Anjou in Ferrières, La Madeleine on the island and Saint Genest in Jonquières.

Las cunas provenzales son visibles en las tres iglesias de Martigues: Saint-Louis d’Anjou en Ferrières, La Madeleine en la isla y Saint Genest en Jonquières.

Provenzalische Krippen sind in den drei Kirchen von Martigues zu sehen: Saint-Louis d’Anjou in Ferrières, La Madeleine auf der Insel und Saint Genest in Jonquières.

