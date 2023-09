Foire aux livres par Amnesty International Divers lieux, voir programme Martigues, 14 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Grand choix de livres d’occasion : romans, bd, livres pour enfants, livres d’art, cuisine, sport…au profit de l’association.

Bienvenus dans la Cour de l’île et place Jean Jaurès à Ferrières.

Vos dons de livres à la Cour de l’Île, dès le lundi 9 octobre..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

Divers lieux, voir programme En centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Large selection of second-hand books: novels, comics, children’s books, art books, cookery books, sports books…all in aid of the charity.

Welcome to the Cour de l’île and Place Jean Jaurès in Ferrières.

Donate your books to the Cour de l’Île from Monday 9 October.

Gran selección de libros de segunda mano: novelas, cómics, libros infantiles, libros de arte, libros de cocina, libros de deportes… todo a beneficio de la asociación.

Bienvenido a la Cour de l’île y a la Place Jean Jaurès de Ferrières.

Dona tus libros a la Cour de l’Île a partir del lunes 9 de octubre.

Große Auswahl an gebrauchten Büchern: Romane, Comics, Kinderbücher, Kunstbücher, Kochbücher, Sportbücher…zugunsten des Vereins.

Willkommen im Cour de l’île und auf dem Place Jean Jaurès in Ferrières.

Ihre Bücherspenden an den Cour de l’Île ab Montag, dem 9. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues