Les Flâneries au Miroir Divers lieux, voir programme Martigues, 9 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Martigues cultive sa ressemblance avec Venise, découvrez 140 masqués et costumés, venant de France et d’Europe. Parés de leurs plus beaux atours, ils déambuleront dans toute la ville pour votre plus grand plaisir..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-10 23:00:00. .

Divers lieux, voir programme En centre-ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Martigues cultivates its resemblance to Venice, discover 140 masked and costumed people from France and Europe. Dressed in their finest attire, they will wander around the town for your pleasure.

Martigues cultiva su parecido con Venecia, descubre 140 personas enmascaradas y disfrazadas de Francia y Europa. Vestidos con sus mejores galas, se pasearán por la ciudad para su disfrute.

Martigues pflegt seine Ähnlichkeit mit Venedig. Entdecken Sie 140 maskierte und kostümierte Menschen aus Frankreich und Europa. In ihren schönsten Gewändern werden sie zu Ihrem Vergnügen durch die ganze Stadt ziehen.

Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme de Martigues