Les rendez-vous aux jardins à Saintes Divers lieux (voir le programme à télécharger sur cette page), 2 juin 2023, Saintes.

Saintes,Charente-Maritime

Favorisant les échanges entre professionnels et amateurs, ces journées, riches de transmission de connaissances, d’expériences, de savoir-faire et de passion, mettent en valeur le rôle essentiel que jouent les jardins et la nature dans notre bien-être..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . .

Divers lieux (voir le programme à télécharger sur cette page)

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Encouraging exchanges between professionals and amateurs, these days, rich in transmission of knowledge, experience, know-how and passion, highlight the essential role that gardens and nature play in our well-being.

Fomentando los intercambios entre profesionales y aficionados, estas jornadas, ricas en transmisión de conocimientos, experiencias, saber hacer y pasión, ponen de relieve el papel esencial que desempeñan los jardines y la naturaleza en nuestro bienestar.

Diese Tage fördern den Austausch zwischen Fachleuten und Amateuren und vermitteln Wissen, Erfahrungen, Know-how und Leidenschaft. Sie unterstreichen die wichtige Rolle, die Gärten und die Natur für unser Wohlbefinden spielen.

