FESTIVAL ICI ET LÀ DIVERS LIEUX Toulouse, 19 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

ICI&LÀ, un festival de danse aux 4 coins de Toulouse et de ses environs imaginé par La Place de la Danse. ICI le temps d’un hiver, LÀ le temps d’un festival..

2024-01-19 fin : 2024-02-10 . EUR.

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



ICI&LÀ, a dance festival in the 4 corners of Toulouse and the surrounding area, created by La Place de la Danse. HERE for a winter, THERE for a festival.

ICI&LÀ, un festival de danza en las 4 esquinas de Toulouse y alrededores ideado por La Place de la Danse. ICI para un invierno, LÀ para un festival.

ICI&LÀ, ein Tanzfestival in den vier Ecken von Toulouse und Umgebung, das von La Place de la Danse erdacht wurde. ICI für die Dauer eines Winters, LÀ für die Dauer eines Festivals.

