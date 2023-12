FESTIVAL SEQUENCE COURT-METRAGE DIVERS LIEUX Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

32 ans et des milliers d’histoires plus tard, le festival Séquence continue de vous faire connaître au plus la créativité et la multitude de formes du court-métrage, des films toujours plus inventifs et audacieux..

2023-12-06 fin : 2023-12-10 . EUR.

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



32 years and thousands of stories later, the Séquence festival continues to introduce you to the creativity and multitude of forms of short film, with films that are ever more inventive and daring.

32 años y miles de historias después, el festival Séquence sigue mostrando la creatividad y la multitud de formas del cortometraje, con películas cada vez más inventivas y atrevidas.

32 Jahre und tausende Geschichten später fährt das Festival Séquence fort, Ihnen die Kreativität und die vielfältigen Formen des Kurzfilms so gut wie möglich näherzubringen, Filme, die immer einfallsreicher und mutiger werden.

