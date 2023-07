LE JOUR DE LA DANSE #7 DIVERS LIEUX Toulouse, 7 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Toulouse qui prend des allures de décor, des cours et des jardins devenus salles de spectacle à ciel ouvert et les passants qui se transforment en spectateurs : aucun doute, Le Jour de la Danse est là..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Toulouse takes on the appearance of a stage set, courtyards and gardens become open-air performance halls, and passers-by become spectators: there’s no doubt about it, Le Jour de la Danse is here.

Toulouse toma el aspecto de un decorado, los patios y jardines se convierten en teatros al aire libre y los transeúntes en espectadores: no hay duda, Le Jour de la Danse está aquí.

Toulouse, das wie eine Kulisse wirkt, Höfe und Gärten, die zu Freilichtbühnen werden, und Passanten, die sich in Zuschauer verwandeln: Kein Zweifel, Le Jour de la Danse ist da.

