FÊTES TRADITIONNELLES DU GRAND FÉNÉTRA DIVERS LIEUX Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

60 ans de rencontres des danses et musiques traditionnelles.

L’occasion de danser sur des musiques folkloriques dans une ambiance 100% toulousaine !.

2023-07-08 fin : 2023-07-11 22:00:00. .

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



60 years of traditional dance and music gatherings.

A chance to dance to folk music in a 100% Toulouse atmosphere!

60 años de danza y música tradicionales.

¡Una oportunidad para bailar música folclórica en un ambiente 100% tolosano!

60 Jahre Treffen traditioneller Tänze und Musik.

Die Gelegenheit, zu folkloristischer Musik in einer 100%ig toulousianischen Atmosphäre zu tanzen!

Mise à jour le 2023-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE