Foutez-nous la paix : 4ème édition Divers lieux selon le programme Saint-Junien, 14 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

La 4e édition du festival Foutez-nous la paix revient à Saint-Junien et alentours. Cette année, le Festival est tourné vers le Congo et le thème de l’eau en France et ailleurs dans le monde du 14 au 29 octobre. Au programme : des débats, des rencontres, des spectacles, des concerts, des films et des expositions. Le festival est marqué par le Salon de la Paix du 24 au 28 octobre à la Halle aux Grains de Saint-Junien. Programme complet sur la page Facebook..

2023-10-14 fin : 2023-10-29 . .

Divers lieux selon le programme

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 4th Foutez-nous la paix festival returns to Saint-Junien and the surrounding area. This year, the Festival focuses on the Congo and the theme of water in France and elsewhere in the world, from October 14 to 29. On the program: debates, meetings, shows, concerts, films and exhibitions. The festival is highlighted by the Salon de la Paix (Peace Fair) from October 24 to 28 at the Halle aux Grains in Saint-Junien. Full program on the Facebook page.

La 4ª edición del festival Foutez-nous la paix vuelve a Saint-Junien y sus alrededores. Este año, el Festival se centra en el Congo y en el tema del agua en Francia y en el resto del mundo, del 14 al 29 de octubre. En el programa: debates, encuentros, espectáculos, conciertos, películas y exposiciones. El festival también incluye el Salón de la Paz, del 24 al 28 de octubre en la Halle aux Grains de Saint-Junien. Programa completo en la página de Facebook.

Die vierte Ausgabe des Festivals Foutez-nous la paix kehrt nach Saint-Junien und Umgebung zurück. In diesem Jahr richtet sich das Festival vom 14. bis 29. Oktober auf den Kongo und das Thema Wasser in Frankreich und anderen Teilen der Welt. Auf dem Programm stehen Debatten, Begegnungen, Aufführungen, Konzerte, Filme und Ausstellungen. Das Festival wird durch den Salon de la Paix (Friedensmesse) vom 24. bis 28. Oktober in der Halle aux Grains in Saint-Junien geprägt. Vollständiges Programm auf der Facebook-Seite.

