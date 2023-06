Fête de Saint-Roch Divers lieux. Rognonas, 18 août 2023, Rognonas.

Rognonas,Bouches-du-Rhône

Chaque dimanche suivant le 16 août, la fête de St Roch est célébrée et se déroule sur quatre jours. La charrette attelée de cinquante chevaux richement harnachés est décorée des fruits et légumes du terroir..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-22 . .

Divers lieux.

Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every Sunday following August 16, the feast of St. Roch is celebrated and lasts four days. The cart, harnessed with fifty horses, is decorated with local fruits and vegetables.

El domingo siguiente al 16 de agosto se celebra durante cuatro días la fiesta de San Roque. El carro, tirado por cincuenta caballos ricamente enjaezados, se adorna con frutas y verduras locales.

An jedem Sonntag nach dem 16. August wird das Fest des Heiligen Rochus gefeiert, das sich über vier Tage erstreckt. Der von fünfzig reich geschirrten Pferden bespannte Wagen wird mit Obst und Gemüse aus der Region geschmückt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence