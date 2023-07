Sunnyside festival Divers lieux Reims, 11 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Pour cette nouvelle édition, une nouvelle fois la programmation du Sunnyside Festival offre un panorama

de la Great Black Music à Reims pour 7 jours de festival autour du jazz et des musiques afro-américaines !

Une programmation riche et multi-disciplinaire : concert, projections, ateliers, expositions, jeune public…

MERCREDI 11 OCTOBRE

– La Cartonnerie – 20h30

NEW JAZZ !

Kamaal Williams

+ Léon Phal Quintet

JEUDI 12 OCTOBRE

– La Cartonnerie – 20h30

LA VOIX D’ELLA

Robin McKelle

« Impression of Ella »

+ Hugo Diaz Quartet

VENDREDI 13 OCTOBRE

– Médiathèque Jean Falala – 10h

Projection

« Lost in Traplanta »

– Chapelle Saint Marcoul – 12h30

Daniel Erdmann

& Nicolas Fayol

« Tones & Bones »

– La Cartonnerie – 20h30

AFRICA TODAY

Fulu Miziki

Kutu

DJ Cheetah

SAMEDI 14 OCTOBRE

– La Cartonnerie – 17h

AMERICAN JAZZ TRIP

Murray/Håker Flaten/Nilssen-Love

Becca Stevens

Immanuel Wilkins Quartet

– La Cartonnerie – 21h

SUNNY SOUL CLUB

Echoes of Memphis

feat. China Moses

– Le Cellier – toute la journée

SUNNY KIDS

La Philharmonie des enfants

Marion Rampal « L’île aux chants mêlés » Mutuà et l’arbre enchanté

Collectif Chien Assis

DIMANCHE 15 OCTOBRE

– Le Shed Reims – 12h > 18h

LA KERMESSE DU SUNNYSIDE

Philharmonie des enfants

Installations numériques

Atelier sérigraphie

Pop up Shop

Reims Big Band

Brunch

– Maison des Ventes Chativesle – 14h & 15h30

Fanny Lasfargues & Rafaëlle Rinaudo

« Five 38 »

Séverine Morfin « Chorèmes ».

2023-10-11 fin : 2023-10-15 . .

Divers lieux

Reims 51100 Marne Grand Est



Once again, the Sunnyside Festival program offers a panorama of Great Black Music in Reims

of Great Black Music in Reims for 7 days of jazz and Afro-American music!

A rich, multi-disciplinary program: concerts, screenings, workshops, exhibitions, young audiences?

WEDNESDAY, OCTOBER 11

– La Cartonnerie ? 8:30pm

NEW JAZZ !

Kamaal Williams

+ Léon Phal Quintet

THURSDAY, OCTOBER 12

– La Cartonnerie ? 8:30pm

ELLA’S VOICE

Robin McKelle

« Impression of Ella

+ Hugo Diaz Quartet

FRIDAY, OCTOBER 13

– Médiathèque Jean Falala ? 10 a.m

Screening

« Lost in Traplanta

– Chapelle Saint Marcoul ? 12:30 pm

Daniel Erdmann

& Nicolas Fayol

« Tones & Bones

– La Cartonnerie ? 8:30 pm

AFRICA TODAY

Fulu Miziki

Kutu

DJ Cheetah

SATURDAY, OCTOBER 14TH

– La Cartonnerie ? 5pm

AMERICAN JAZZ TRIP

Murray/Håker Flaten/Nilssen-Love

Becca Stevens

Immanuel Wilkins Quartet

– La Cartonnerie ? 9pm

SUNNY SOUL CLUB

Echoes of Memphis

feat. China Moses

– Le Cellier – all day

SUNNY KIDS

The Children’s Philharmonic

Marion Rampal « L?île aux chants mêlés » Mutuà and the enchanted tree

Collectif Chien Assis

SUNDAY, OCTOBER 15

– Le Shed Reims ? 12h > 18h

THE SUNNYSIDE FAIR

Children’s Philharmonic

Digital installations

Screen printing workshop

Pop up Shop

Reims Big Band

Brunch

– Maison des Ventes Chativesle ? 2 & 3:30 pm

Fanny Lasfargues & Rafaëlle Rinaudo

« Five 38

Séverine Morfin « Chorèmes

Una vez más, el programa del Sunnyside Festival ofrece un panorama de Gran Música Negra en Reims

¡de la Gran Música Negra en Reims durante 7 días de jazz y música afroamericana!

Un programa rico y multidisciplinar: conciertos, proyecciones, talleres, exposiciones, público joven?

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE

– La Cartonnerie ? 20.30 h

¡NUEVO JAZZ!

Kamaal Williams

+ Léon Phal Quintet

JUEVES 12 DE OCTUBRE

– La Cartonnerie ? 20h30

LA VOZ DE ELLA

Robin McKelle

« Impression of Ella

+ Hugo Diaz Quartet

VIERNES 13 DE OCTUBRE

– Médiathèque Jean Falala ? 10h00

Proyección

« Perdidos en Traplanta

– Capilla Saint Marcoul ? 12h30

Daniel Erdmann

y Nicolas Fayol

« Tonos y huesos

– La Cartonnerie ? 20.30 h

ÁFRICA HOY

Fulu Miziki

Kutu

DJ Cheetah

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

– La Cartonnerie ? 17h

VIAJE AL JAZZ AMERICANO

Murray/Håker Flaten/Nilssen-Love

Becca Stevens

Cuarteto Immanuel Wilkins

– La Cartonnerie ? 21h00

SUNNY SOUL CLUB

Ecos de Memphis

feat. China Moses

– Le Cellier – todo el día

LOS NIÑOS DEL SOL

La Filarmónica de los Niños

Marion Rampal « L’île aux chants mêlés » Mutuà y el árbol encantado

Colectivo Chien Assis

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

– Le Shed Reims ? 12h > 18h

LA FERIA DE SUNNYSIDE

Filarmónica infantil

Instalaciones digitales

Taller de serigrafía

Tienda pop up

Big Band de Reims

Brunch

– Maison des Ventes Chativesle ? 14h y 15h30

Fanny Lasfargues & Rafaëlle Rinaudo

« Cinco 38

Séverine Morfin « Chorèmes

Auch in dieser Ausgabe bietet das Programm des Sunnyside Festivals wieder ein Panorama

der Great Black Music in Reims für 7 Festivaltage rund um den Jazz und die afroamerikanische Musik!

Ein reichhaltiges und multidisziplinäres Programm: Konzerte, Filmvorführungen, Workshops, Ausstellungen, junges Publikum?

MITTWOCH, 11. OKTOBER

– La Cartonnerie ? 20.30 Uhr

NEW JAZZ !

Kamaal Williams

+ Léon Phal Quintett

DONNERSTAG, 12. OKTOBER

– La Cartonnerie ? 20.30 Uhr

DIE STIMME VON ELLA

Robin McKelle

« Impression of Ella »

+ Hugo Diaz Quartet

FREITAG, DEN 13. OKTOBER

– Mediathek Jean Falala ? 10 Uhr

Vorführung

« Lost in Traplanta »

– Kapelle Saint Marcoul ? 12.30 Uhr

Daniel Erdmann

& Nicolas Fayol

« Tones & Bones »

– La Cartonnerie ? 20.30 Uhr

AFRICA TODAY

Fulu Miziki

Kutu

DJ Cheetah

SAMSTAG, 14. OKTOBER

– La Cartonnerie ? 17h

AMERIKANISCHER JAZZ TRIP

Murray/Håker Flaten/Nilssen-Love

Becca Stevens

Immanuel Wilkins Quartett

– La Cartonnerie ? 21h

SUNNY SOUL CLUB

Echoes of Memphis

feat. China Moses

– Le Cellier – den ganzen Tag

SUNNY KIDS

Die Philharmonie der Kinder

Marion Rampal « L?île aux chants mêlés » Mutuà und der verzauberte Baum

Kollektiv Chien Assis

SONNTAG, 15. OKTOBER

– Le Shed Reims ? 12h > 18h

DIE SUNNYSIDE KIRMES

Philharmonie der Kinder

Digitale Installationen

Workshop für Siebdruck

Pop up Shop

Reims Big Band

Brunch

– Maison des Ventes Chativesle ? 14h & 15h30

Fanny Lasfargues & Rafaëlle Rinaudo

« Fünf 38 »

Séverine Morfin « Chorèmes »

Mise à jour le 2023-06-27 par Agence de Développement Touristique de la Marne