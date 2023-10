Journées nationales de l’architecture Divers lieux Nîmes, 13 octobre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Les Journées nationales de l’architecture, ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l’architecture et de ses métiers auprès de tous les publics..

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Divers lieux

Nîmes 30000 Gard Occitanie



The Journées nationales de l?architecture (National Architecture Days) are designed to federate initiatives that contribute to the discovery of architecture and its professions by the general public.

Las Journées nationales de l’architecture (Jornadas Nacionales de Arquitectura) tienen por objeto reunir iniciativas que contribuyan al descubrimiento de la arquitectura y sus profesiones por parte del gran público.

Die Nationalen Architekturtage sollen Initiativen vereinen, die dazu beitragen, die Architektur und ihre Berufe bei allen Bevölkerungsgruppen zu entdecken.

