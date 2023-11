PRISME – Argentique du futur Divers lieux Nantes, 6 décembre 2023, Nantes.

PRISME #6- Argentique du futur- jaillit des profondeurs de l’hiver animé pour cette nouvelle édition par le désir, entre autres, de scruter l’imperceptible, d’entrer en osmose avec le paysage et la revendication d’un changement de paradigme dans nos rapports au vivant. Dédié à une création contemporaine argentique singulière, le festival de Mire s’attache une nouvelle fois à décliner les formes. Cinéma exposé, performatif, film fleuve, il s‘agit d’arpenter, à Nantes, Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon, une variété de lieux et de dispositifs de diffusion.C’est sur la base de contributions d’un réseau international de laboratoires cinématographiques partagés que l’équipe de Mire a composé ce programme à plusieurs têtes (et plusieurs cœurs !). Avec une attention constante portée à la parité, nos choix artistiques nous ont mené.e.s cette année vers une sélection hétérogène et de haute voltige où la balance penche du côté féminin.

Au fil de ce foisonnant programme, s’incarnera par vagues l’idée d’une capacité du dispositif cinématographique à révéler la vitalité et à prendre part à l’hétérogénéité cosmologique. Ainsi les œuvres présentées au Blockhaus incarnent la manifestation d’agentivités créatrices collaboratives entre les artistes et les éléments, alors que les préoccupations éco-politiques, si emblématiques de notre époque, constellent avec poésie les sélections de films et performances récentes. En écho à ces réflexions contemporaines, le mythique la Région Centrale, tout droit venu des années 1970 ébranle quant à lui par une expérience sensorielle puissante, notre rapport à l’immensité. A l’ère d’une crise environnementale dont les manifestations débordent de toutes parts, la lueur semble poindre dans la régénération des regards.

PRISME 6 s’inscrit dans le projet de coopération européenne SPECTRAL qui encourage la création de l’Expanded Cinematic Art : art cinématographique vivant envisagé dans un spectre ouvert de possibles.

Affiche de PRISME par Paul Parant